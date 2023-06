Netflix está en negociaciones con Warner para adquirir las licencias de HBO: ¿qué pasa con Max?

El principal contenido que interesa en Netflix es la serie Insecure (2016-2021), la cual encabeza las producciones originales que se quiere llevar a su plataforma. Sobre esto, Deadline aseguró: "Los veteranos de HBO se opusieron al plan, pero ganó la consideración financiera corporativa".

Insecure HBO Max La serie Insecure es el principal objetivo de Netflix. Warner Bros. Discovery

Si bien esto perjudicaría a los clientes de la plataforma Max, ya que pagan el servicio para poder consumir el contenido de streaming de Warner Bros. Discovery, no se trataría de un arreglo exclusivo para Netflix, sino que los contenidos estarían en las dos aplicaciones.

La última vez que Warner había vendido licencias para transmitir contenido original de HBO fue en 2014, cuando llegó a un acuerdo con Amazon Prime Video para cederle las series Los Soprano, Deadwood, Six Feet Under y The Wire. Fue la más reciente porque luego esa plataforma también comenzó a crear sus propias series y películas.

Para finalizar, Deadline señaló las razones detrás de este acuerdo: "Existe la esperanza de que poner los programas de HBO en Netflix les de una exposición adicional, llegando a una nueva audiencia global". De esta manera, podría convertirse en una forma ideal de conseguir nuevos clientes para su plataforma.