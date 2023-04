Netflix eliminará una exitosa serie de 8 capítulos y generó enojo: cuál es

Se suele hablar mucho de las series exitosas que se instalan en el top 10 de Netflix , pero muy poco de las que desaparecen de su catálogo sin importar que haya un público que la siga mirando. Este es el caso de una serie británica que fue un éxito rotundo cuando se estrenó pero que hoy día ya no suma para la plataforma de streaming.

Según el servicio de streaming el último día para reproducirla será el 9 de abril y luego ya no se podrá ver este título dentro del catálogo, lo que enfureció a sus seguidores.

Esta producción del Reino Unido comenzó en el 2004 y estrenó su última temporada en 2019, alcanzando un total de 70 capítulos distribuidos en 9 temporadas exitosas.

Series eliminadas de Netflix

Sinopsis de Doc Martin, la serie que tenés que ver en Netflix

La trama se centra en el doctor Martin Ellingham, un cirujano malhumorado que sufre un repentino miedo a la sangre, que le perjudica por completo en lo profesional, por ende decide abandonar su trabajo en Londres para convertirse en el médico general de una villa pescadora de Portwenn.

Siendo este pueblo un lugar nostálgico donde pasó increíbles momentos durante su juventud. Sin embargo, su auto lujoso, su vestimenta y su falta de modales llaman la atención de todos los vecinos, quienes deciden alejarse de él.

Su inteligencia y profesionalismo no es suficiente para pasar sus días de forma agradable y tranquila ya que no puede relacionarse con sus pacientes por el mal carácter que tiene. Martin empieza a considerar que su consultorio es un caos y no puede continuar así.

Reparto de Doc Martin

Esta divertida series que pronto llegará a su fin tiene a los siguientes actores como parte del elenco:

Martin Clunes

Caroline Catz

Ian McNeice

Joe Absolom

John Marquez

Stephanie Cole

Selina Cadell

Katherine Parkinson

Eileen Atkins

Jessica Ransom

Stewart Wright

Tipper Seifert-Cleveland

Tráiler de Doc Martin