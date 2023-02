Netflix apostó por una llamativa serie de seis capítulos y es un éxito

Tiene un total de seis episodios de cuarenta minutos cada uno. donde se desarrolla una historia de misterio y pasión.

La trama se centra en Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia que está decidida a anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer como abogada, tiempo después encuentra trabajo en el bufete de su hermano Enrico mientras prepara su recurso.

El personaje principal es la célebre abogada italiana, pionera en las leyes de su país y avanzada en la lucha por el protagonismo de la mujer en el derecho a finales del siglo XIX. En la ciudad de Turín durante el reinado de los Saboya, Poët se había graduado en derecho, abandonado la casa paterna para ejercer su profesión y transitado contra viento y marea los pasillos de los tribunales defendiendo una variedad de causas perdidas.

Esta apasionante serie tiene al siguiente elenco de actores:

The Law According to Lidia Poët | Official Trailer | Netflix