Netflix: 5 series para maratonear el fin de semana largo

Entre el contenido exclusivo que pronto estará disponible, imposible no mencionar esta gran apuesta. Luego de la popular serie coreana El juego del calamar, la empresa productora y distribuidora redobló su apuesta con este K-drama colmado de suspenso, sangre y algunas risas que - seguramente- le encantará a los fans de este género.

El thriller seguirá de cerca las diferentes facetas de una mujer que descubre en el mundo del streaming una nueva faceta suya en la que recubre su rostro con una máscara y alimenta su ego gracias los comentarios de sus usuarios. En el durante de sus transmisiones por internet, un trágico y sospechoso asesinato cambiará el rumbo de su vida. Disponible desde el viernes 18 de agosto.

La popular comedia deportiva de HBO ya puede verse en Netflix y es que al poco tiempo de su llegada, logró posicionarse como la N°2 en la tv hoy. Colmada de humor y drama, seguirá el nuevo desafío que se propone Spencer Strasmore, un ex jugador de la NFL que luego de jubilarse decide convertirse en asesor financiero de otros jugadores y acompañarlos en todo sentido para potenciar sus carreras.

La serie fue creada por Stephen Levinson y tiene como protagonistas a Dwayne “La roca”Johnson que a su vez fue productor ejecutivo , John David Washington (Tenet), Omar Miller ( 8 Mile), Rob Corddry (Locura de amor en las vegas), Donovan W. Carter, entre otros. Si pensabas en hacer una maratón este es, sin dudas, un ideal ya que tiene 5 temporadas con episodios de tan sólo 30 minutos.

Un ideal para aquellos amantes de las series documentales y la música. Hará un pasaje en honor a las mujeres raperas, compositoras y expertas del Hip Hop que dejaron una marca en la historia musical mencionando la influencia femenina en dicho género musical. Fue dirigida por Hannah Beachler, Dream Hampton y Raeshem Nijhon. Su reparto principal está a cargo de las reconocidas artistas Mc Lite, Rah Digga, Salamishah Tillet, Kash Doll, entre otras musas inspiradoras.

Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop | Official Trailer | Netflix

Esta oportuna serie de documentos limitados recontextualiza el papel que jugaron las irreprimibles mujeres del hip-hop a lo largo de los 50 años del género revolucionario al reinsertarlas en el canon al que pertenecen: en el centro, desde el primer día hasta el día de hoy. Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop se estrena el 9 de agosto, solo en Netflix.

