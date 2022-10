Murió el actor y comediante Leslie Jordan en un accidente a los 67 años

Su representante, David Shaul, emitió un comunicado donde confirmaba la triste noticia: “El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy sin el amor y la luz de Leslie Jordan”.

En el año 2006, ganó el premio Emmy como actor invitado por su trabajo en "Will & Grace", en el que interpretó a Beverly Leslies, amiga de la alta sociedad y sexualmente ambigua.

El artista era muy querido por sus pares dentro de la industria y también por sus seguidores. Durante la pandemia usó las redes sociales como un medio para estar en contacto con aquellos que lo apoyaban. En sus historias, videos y publicaciones, llenas de humor, se burlaba de él mismo y hacía chistes.

Leslie Jordan nació en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. En varias entrevistas contó que a los 12 años le trató de explicar a su madre que era gay y que pese a los consejos que le dió ella, intentó vivir su vida siendo lo más abierto posible y no "vivir en el silencio".

A lo largo de su vida tuvo problemas con el abuso de sustancias por consumir alcohol y contó que hasta compartió una celda con Robert Downey Jr (a quien conoció en la serie "Ally McBeal").

En su cuenta de Instagram, publicaron una foto de Jordan con la leyenda: "el amor y la luz que compartió Leslie nunca se apagarán y los invitamos a compartir sus recuerdos y consolarse mutuamente durante este tiempo".

En qué series participó Leslie Jordan

A los 67 años y con una basta carrera en televisión, Jordan era reconocido por participar en la reconocida serie que lo consagró con un Emmy, "Will & Grace".

Además de "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" y "Star Trek: Voyager" . En el año 2007 apareció como actor invitado en la serie "Ugly Betty", aunque intentó cambiar su tono cómico trabajando para la series de terror "American Horror Story" en el año 2013, 2016 y 2019.