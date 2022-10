Mucho amor y risas: esto es lo que ofrece la serie más vista de Netflix en Argentina

Olga Lucia Rodríguez, Israel Sánchez y Miguel Daza fueron los productores de esta exitosa serie que se lanzó en 2022. Formaron parte del elenco los actores Carmen Villalobos, Sebastián Martínez y Gregorio Pernía. Tiene 85 capítulos de entre 44 y 55 minutos cada uno.

Hasta que la plata nos separe propone una trama en la que se muestra a una mujer de un alto poder adquisitivo que sufre un choque con un vendedor que peleaba día a día para ganarse la vida. Si bien quería vengarse del mismo, porque resultó herida, con el paso del tiempo entabló una relación amorosa con él.

“Cuando una ambiciosa mujer de la alta sociedad resulta herida en un choque automovilístico, su venganza en contra del otro conductor, un noble vendedor, termina dando paso al amor”, reza la sinopsis oficial de esta producción en Netflix.

El reparto de Hasta que la plata nos separe está integrado por:

Official Trailer | Hasta que la Plata Nos Separe (Until Money Drives Us Apart) | Telemundo