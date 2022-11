Morena Beltrán tuvo que ir a una guardia médica en Qatar: qué le pasó

More Beltrán está en Qatar cubriendo el Mundial.

"Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia. Me dieron tipo un paf con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado" , informó la periodista deportiva Morena Beltrán en sus redes sociales desde Qatar, donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial.

"Supuestamente con eso, en 48 horas ya estoy recuperada, y al 100% en 72 horas. Pero (el doctor) me dijo que mañana a la mañana ya iba a estar bien", posteó.

Y agregó: "Por otro lado, yo me siento 100 puntos. Sin dolor ni nada, pero bueno, con poca voz, no puedo hablar. Me dijo Cijo, el enfermero, que el cambio de clima por el aire, el cansancio y los nervios/gritos del partido, derivaron en esto. Sepan disculpar, es mi primer Mundial".

"Un genio Cijo. Muy gentil y nos acompañó en todo el proceso. Es de India y fana de Messi y Argentina. Sufrió el partido con Arabia y lo festejó con México como nosotros je, je. Lo queremos", concluyó la reconocida periodista.