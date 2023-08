Mónica Farro reveló detalles de un romance con Juan Román Riquelme

"Yo fui una botinera diferente: nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé trabajé más que nunca. Eso sí, no le cocinaba y no hacía nada", aclaró Farro acerca del vínculo con el ex delantero uruguayo, con quien estuvo casada en siete años y tuvo un hijo.

Tras los dichos de la actriz, David y Latorre le consultaron por la relación que mantuvo con Riquelme, aclaró que sucedió "hace más de 10 años" cuando ambos estaban solteros y lo calificó: "Pasaba por mi casa y me dejaba flores y bombones. Era muy romántico. Me insistió mucho y entonces dije bueno vamos. Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador".