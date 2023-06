Mónica Farro contó detalles de la denuncia por el robo que sufrió en LAM

Luego, en su respuesta, expresó: "Dije 'no encuentro un maquillaje que llevé al canal pero no creo que si robaron me vayan a sacar algo, sea eso'. El jueves me levanto a hacer una transferencia y veo que hay cuatro gastos en mi Home Banking que no fueron míos. Me puse como loca. En el monedero no tenía mi tarjeta de débito ni plata. Llamé a la producción y dije lo que pasó. También fui al banco a hacer la denuncia".

En este sentido, la actriz aclaró que no acusó a la joven Morena Rial por el robo en el programa emitido por América TV: "Ella se equivoca. Nadie la acusó. Se la nombró como una de las invitadas con Luisa Albinoni. Yo no voy a acusar a nadie si no tengo pruebas. Lamentablemente en el camarín no hay cámaras".

"Ese día fueron dos invitadas: a una se le prestó el camarín. Mi denuncia fue por extravío. Yo sé más por lo que dice Ángel (de Brito) que por lo que sé yo. Yo sé lo que me comentaron a mí. No lo voy a decir hasta que no vea las pruebas y que haya una investigación policial. La persona no se comunicó conmigo. Hay dos personas implicadas, aunque atrás hay un montón más. Es feo que pase de esta forma", lamentó.

Por último, precisó las fechas de lo ocurrido. "El robo fue el 6 de junio. Las supuestas compras fueron hechas el 7. La última vez que usé el Home Banking fue el 22 de mayo. El canal, de la plata en efectivo, se hizo cargo también", manifestó.