Modelo de Onlyfans acusa a un campeón del mundo de filtrar un video íntimo de ambos

"Me está intentando silenciar porque, ahora mismo, estoy valiendo más por lo que callo que por lo que hablo" , expresó la modelo durante una entrevista. En relación con la supuesta filtración del video íntimo en el que se la ve junto al histórico arquero, la joven deseó que esos rumores no fueran reales.

"Sobre la información íntima que se está especulando que tiene Iker en su poder, deseo que no sea real el supuesto rumor de que sea él quien lo haya difundido porque sería un antes y un después", explicó preocupada Bavel.

Otras de las supuestas amantes de Casillas se comunicó con la modelo: "Me escribió una chica, que supuestamente tiene el video. Me mandó varias fotos de esas que se borran y me describió el video, el lugar, todo".

Eso no es todo, sino que Bavel brindó detalles sobre su relación amorosa con Casillas: "Yo me creo sus palabras, si él me decía que nosotros éramos pareja pues yo me lo he creído. Si él me lo decía por tenerte más atada emocionalmente, no lo sé. Pero de ahí a que yo me haya imaginado una realidad paralela, no. No creo que yo necesite atarme a una persona".