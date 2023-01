Miley Cyrus a lo Shakira: lanzó "Flowers", un tema dedicado a su expareja Liam Hemsworth

Pero particularmente en Flowers, la estadounidense rememora distintos momentos que vivió junto a Hemsworth en una versión más tranquila comparándola a la de la cantante colombiana. Según el análisis de los seguidores, en algunos fragmentos del track, la artista hace referencia a la principal decoración en el día del casamiento.

fotos miley

Otras referencias que sus fans detectaron en la letra de Flowers, es la frase “Built a home and watched it burn”, la cual hace alusión al incendio que sufrió la casa de ambos en Malibú durante 2018.

También llamó la atención la parte que reza “Write my name in the sand”, que recuerda a Slide Away (2019), la canción que parece evocar sobre su ruptura, donde Miley afirma que él puede volver al mar mientras ella regresa a la ciudad. Una de las más relevantes es la referencia que Cyrus hace a la canción de Bruno Mars, When I was your man, que según se ha revelando en el pasado, es la favorita del actor.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Por si fuera poco, la actriz de Hanna Montana, decidió lanzar precisamente hoy viernes día que el Liam, celebra su cumpleaños.

Gran parte de las frases son referencias a situaciones vividas con el actor australiano y un mensaje claro: "yo puedo quererme mejor" y destaca que ella misma puede "comprarse las flores", "tomarse de la mano", "hablar consigo misma durante horas" y "sacarse a bailar".

En el video Flowers, se la puede ver a Miley a primera hora de la mañana al parecer volviendo a a su casa tras una fiesta. Luego la podemos ver disfrutando del sol en una pileta, haciendo gimnasia y hasta desnuda cantando bajo la ducha.

La artista tiene todo listo para la salida de su octavo álbum de estudio Endless Summer Vacation, el 10 de marzo, el cual anunció ya desde hace unos días atrás, con un fuerte trailer que refleja su trabajo personal.