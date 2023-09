Mi querida niña: cómo es el nuevo thriller alemán de 6 capítulos furor en Netflix

Mi querida niña | Trailer | Netflix La trama sigue los pasos de Lena, una mujer que vive junto a sus pequeños hijos, Jonathan y Hannah. Los tres viven junto a un extraño hombre que los somete y obliga a una serie de reglas cotidianas, totalmente, espeluznantes. Netflix

Se estrenó el 7 de septiembre y cuenta con tan solo seis episodios y una extensión que va de entre 45 a 60 minutos. Gracias a su llamativa e intensa trama que entrelaza un crimen repleto de drama y suspenso, la serie no deja de sumar fanáticos. Uno de sus fuertes a destacar son las diversas líneas temporales que mantiene y los cambios inesperados que surgen de manera constante. Como producto de esto, el relato mantiene la tensión ya que empuija al espectador a completar cada pieza de esta escalofriante historia colmada de intriga.

La trama sigue los pasos de Lena, una mujer que vive junto a sus pequeños hijos, Jonathan y Hannah. Los tres viven junto a un extraño hombre que los somete y obliga a una serie de reglas cotidianas, totalmente espeluznantes. Uno de los principales conflictos de su narrativa surge cuando Lena escapa y sufre un accidente automovilístico por el cual termina encontrándose con sus padres, luego de estar desaparecida durante más de diez años. Pese a esto, los grupos policiales comenzarán a intentar develar los cabos sueltos del caso que oculta una extensa cantidad de secretos inimaginables.

La tira ha recibido excelentes comentarios por parte de la audiencia y de los críticos que paralelamente han destacado la actuación de una de sus protagonistas principales, Naila Schuberth. Además, su soundtrack fue compuesto por los músicos y compositores argentinos, Gustavo Santaolalla y Juan Luqui, que han contribuido en las piezas sonoras de la reconocida serie y franquicia The last of us.

Para aquellos amantes del drama psicológico esta es, excepcionalmente, una gran serie para maratonear de principio a fin.

