Mery del Cerro se refirió al supuesto conflicto entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Siempre quedo en el medio"

En diálogo con Intrusos, Mery del Cerro remarcó: "Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así, por lo que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre. Los conflictos de otros no tienen que ver conmigo . Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas ".

Por eso, la actriz aseguró: "Estoy harta de que me pregunten por eso, está todo bien con todos. Está todo bien, posta. No me gusta tener conflictos con nadie, si hay algo que me pasa cuando tengo un problema con alguien, es angustiarme. Está todo re bien". Al recibir la insistencia del notero sobre Paula Chaves y Zaira Nara, fue muy firme con su respuesta. "No tengo idea, no son temas que me correspondan", afirmó enojada.

Casi en último lugar, le consultaron si estaba sorprendida por la supuesta pelea, ante lo que volvió a señalar: "No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay un montón de cosas que se dicen que serán verdad, otras que no, y que si hay conflictos ajenos, yo no me meto".

Para finalizar, brindó una frase para dejar todo en claro. "Nunca me metí, no me involucro porque meterme en cosas privadas no me parece y aparte son cosas que me angustian, no me gusta", concluyó Mery del Cerro.