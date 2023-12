Matilda Blanco en Right Now: "Quiero que las mujeres se sientan bien y no sean esclavas de la moda"

Matilda Blanco pasó por Right Now.

"El personaje medio malita exigente surgió en Super M, cuando yo era la coach de modelos, después de todo eso volví a la editorial, que era el camino que me gustaba, hasta que apareció Este es el show, Fashion tv, y Corte y Confección", comentó en Right Now acerca de su carrera.

También rememoró cuando fue parte de las Tinellis. "Fui bailarina de Tinelli cuando era mucho más chica. Yo quería ir a estudiar moda a Paris y no me salía la beca, y como no me salía, tuve que juntar el dinero, y yo lo que sabia hacer era bailar".

Sobre esa experiencia contó: "A mi papá no le gustaba tanto que yo esté ahí, después el programa se naturalizó. Así que duré dos semanas, porque mi papá me ayudó con el dinero para la beca".

"Fue una experiencia lindísima, la acuño y la valoro, pero el jurado me dio con todo. Ese show te come, es gigante esa pista", añadió la exbailarina clásica en el programa de Julieta Camaño.

El padre de Matilda Blanco fue secuestrado en la última dictadura Militar

La estilista aseguró: "Tengo una historia difícil con mi papá, estuvo desaparecido. Éramos bien chicos mi hermano y yo, pero gracias a Dios pudo ser encontrado, y tuvo una vida después. A mi papá lo recuperamos, tuvimos ayuda de familiares para dar con él. Fueron momentos duros, porque en ese momento no se podía contar", explicó.

Además, contó que la gente la agrede por su historia. "Las personas se pone agresivas me dicen 'seguramente vos tuviste un subsidio', y yo no tuve ninguno. El mayor premio es que mi papá volviera a estar con nosotros", contó.

"Cuando me dicen cosas feas, yo les digo que mi papá no era tira bombas, mi papá fue una persona que ayudó a todos en momentos difíciles, momentos en que la estaban pasando mal y que necesitaban salir del país. mi papa fue una buena persona", completó.

Por último, expresó: "Lo que hicieron mis padres fue no contactarme con el odio ni el resentimiento".

Matilda Blanco: el amor por la moda, el estilismo y los animales.

Blanco aseguró que desde muy chica se enamoraba de los vestuarios cuando miraba comedia musical y viajaba con su familia. A partir de ahí comenzó adentrarse en todo el mundo del estilismo. Asimismo aseguró que vestuario y estilo son dos cosas distintas.

La coach dio algunos consejos de moda. "El estilo no es para toda la vida, puede cambiar, lo importante es que el cambio que quieras hacer lo hagas por vos, no por otro", sentenció. Sobre su trabajo en el feminismo, agregó: "Mi idea es que las mujeres siempre se sientan bien y que no sean esclavas de la moda, que encuentren un look propio, que les haga bien y que les sirva para distintas ocasiones".

Mi recomendación en una entrevista laboral es que "no prueben cosas que no saben como le van a quedar". Y detalló "siempre hay que tener buenas camisas, y un blazer, una remera cerrada, y no ir escotada". Sin embargo, aclaró "las profesiones marcan el camino estético".

Blanco dará charlas en el interior para mujeres emprendedoras y se compromete día a día con la causa animal.