La reveladora frase de Matías Alé sobre su salud mental: "Volví a ser yo"

"A veces a uno lo estigmatizan por tener un brote. Cada caso es personal y por cómo le sucede a cada uno”, dijo Alé en Lape Club Social en América.

"Yo hoy estoy muy bien y es que hace un año y casi cinco meses tomé una decisión muy importante. Estaba tomando siete pastillas por día para poder vivir y dije ‘no las tomo más. Las dejé por completo, pero tomaba para hacer cualquier cosa”, relató el mediático.

Embed MATÍAS ALÉ: "TOMABA SIETE PASTILLAS POR DÍA", Y DIJO: "HACE UN AÑO Y MEDIO DECIDÍ NO MEDICARME MÁS"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/K28LQ3uDFq — América TV (@AmericaTV) June 19, 2025

Además, reveló: “Me veía mejor y dije que era yo y mi alma. Podía pasar que en 15 días me ponga a gritar un padre nuestro con un lobo marino o volver a ser yo, y acá estoy. Yo tomé la decisión, pasé el tiempo y lo charlé con mi psiquiatra".

“Firmé un papel con el médico liberándolo de que si a mí me llegaba a pasar algo en este tiempo él no tiene ninguna responsabilidad. Él me dijo que no le parecía correcto, pero que lo íbamos a ir viendo. Hoy me siento muy bien", reflexionó el humorista.

Alé y Vignolo se casarán el 24 de octubre Redes Sociales

El actor de 47 años puso fecha de casamiento con su novia Martina Vignolo, una bailarina y profesora de educación física, de 23 años. Será el viernes 24 de octubre en Mar del Plata, y además habrá otras celebraciones como en La Bombonera. "Es raro lo que nos pasa ¿Viste cuando sentís que conectan las almas? Ese famoso hilo rojo que yo creía que no existía, existe”.