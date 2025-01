Marvel lanzó el tráiler de su serie más esperada del 2025 y confirmó muchos regresos

De esta manera, Daredevil: Born Again tiene múltiples regresos confirmados y genera mucha expectativa. En el tráiler se observaron los siguientes: Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Franklin "Foggy" Nelson, Ayelet Zurer como Vanessa Marianna-Fisk, Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher y Wilson Bethel como Benjamin "Dex" Poindexter.

Embed - Daredevil: Born Again | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

Esta será la sexta aparición del actor Charlie Cox como Daredevil en una producción de Marvel, luego de lo que fueron las series Daredevil (2015-2018), The Defenders (2017), She-Hulk: Attorney at Law (2022) y Echo (2024), además de la película Spider-Man: No Way Home( 2021). Por otro lado, al tratarse de una continuación de la producción de Netflix, se deben ver las siguientes para entender bien la trama: Daredevil (temporada 1), Daredevil (temporada 2), The Defenders, The Punisher (temporada 1), Daredevil (temporada 3) y The Punisher (temporada 2).

