Disney anticipó la peor noticia sobre su próxima película de Marvel y genera preocupación

La empresa estadounidense The Walt Disney Company reveló la duración de la película Captain America: Brave New World y llenó de preocupación a los fanáticos de Marvel Studios , ya que será el film más corto del icónico personaje heredado por Sam Wilson (Anthony Mackie).

Ante esto, el usuario especializado en las producciones de Hollywood agregó: "Es la película de Capitán América más corta de la historia". Así, el debut de Anthony Mackie no recibirá mucha atención por parte de Marvel y quedará por detrás de Captain America: The First Avenger (2011), Captain America: The Winter Soldier (2014) y Captain America: Civil War (2016).

Disney Marvel Captain America Brave New World La próxima película de Marvel Studios durará menos de 2 horas. Captura X

La película Captain America: Brave New World se estrenará el jueves 13 de febrero y será el regreso a la actividad de Marvel Studios luego de lo que fue el éxito de Deadpool y Wolverine. Por eso, el público está expectante por ver una nueva entrega del estudio cinematográfico de superhéroes y es una gran oportunidad para Disney.

