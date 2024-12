Marvel publicó el tráiler de su serie más esperada y confirmó nuevos regresos

Tras recibir la orden de Marvel Studios, el intérprete del personaje Wilson Fisk compartió el esperado adelanto de Daredevil: Born Again y llenó a los fans de expectativa de cara a su estreno en marzo de 2025. Esto se vio reflejado en la cantidad de me gustas, ya que obtuvo casi 40 mil y las respuestas se plagaron de teorías.

En el clip se pudo observar la presencia de Daredevil, Kingpin, Vanessa Marianna-Fisk, Punisher y Poindexter, todos icónicos personajes de la serie original de Netflix. Así, Disney+ será fiel a la historia original y los traerá de regreso para esta nueva producción integrada al Universo Cinematográfico de Marvel.

De igual manera, antes de este estreno llegarán la tercera temporada de la serie animada What If...? y la película Captain America: Brave New World. Por eso, aún quedan muchos meses por delante y el público deberá esperar para poder mirar Daredevil: Born Again, el regreso de Matt Murdock.

Sony se dio por vencido con su Universo Cinematográfico de Marvel: Kraven será la última película

La empresa estadounidense Sony Pictures Entertainment se dio por vencida con su Universo Cinematográfico de Spider-Man, el cual terminará con el estreno de la película Kraven the Hunter.