Fecha sorpresa: Marvel anunció un nuevo estreno que colpasa el calendario de películas

Esta nueva fecha es una decisión inesperada. Bob Iger, CEO de Disney, afirmó públicamente que la elevada cantidad de proyectos que el estudio empezó a hacer tras Vengadores: Endgame (2019) fue un problema. "Marvel perdió un poco el enfoque haciendo demasiado", señaló. James Gunn, director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, ha confirmado recientemente que la llegada de Disney+ y la orden de que Marvel hiciera contenido para la plataforma, "les ha matado". El cineasta, sin embargo, cree que ya han solucionado dicho conflicto. Ahora te contamos cuál es el lanzamiento que se acaba de anunciar para dentro de tres años.

marvellll.webp

Cuál es el estreno anunciado por Marvel que llama la atención por su fecha

Marvel se ha desinflado en su etapa post Vengadores: Endgame y sus películas ya no son éxitos asegurados en cines. Thunderbolts (2025), por ejemplo, recibió buenas críticas, pero ha sido un fracaso de taquilla con 308.3 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Capitán América: Brave New World (2025), por otro lado, no ha superado los 500 millones de dólares en taquilla: ha sumado 415.1 millones de dólares.

Antes de 2020, el año de la pandemia, Marvel estrenó 22 películas y 19 de ellas superaron la marca del medio millón de dólares. Tras ese año, de 13 títulos, solo 6 han conseguido ese logro. Los éxitos se corresponden con aquellos filmes que cuentan con personajes de sobra conocidos por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos inicia la Fase 6 de la franquicia y llega a los cines el 25 de julio. De cara a 2026, el estudio presidido por Kevin Feige estrenará Spider-Man 4 en julio y Vengadores: Doomsday en diciembre. En 2027, hay dos filmes: Un proyecto todavía sin título para julio y Vengadores: Secret Wars para el último mes del año. Esta última está destinada a ser el final de la Multiverse Saga, que comenzó con la Fase 4 del UCM.

Más proyectos de futuro: Jake Schreier, director de Thunderbolts se encargará de una película de X-Men. Muchos de los actores de los filmes hechos por Fox sobre los mutantes de Marvel regresarán en Doomsday. Otros proyectos que el estudio tiene entre manos son Blade, Black Panther 3 y una secuela de Los 4 Fantásticos. Esta nueva fecha podría ser para uno de estos últimos títulos.