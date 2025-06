Regresa después de 30 años: Marvel vuelve a apostar por Spiderman y su serie que quedó con final abierto

La producción, que se convirtió en un clásico de culto, terminó abruptamente en 1998 con un final abierto que dejó al protagonista buscando a Mary Jane a través del multiverso. Desde entonces, el reclamo por una conclusión oficial nunca se apagó.

batman spiderman

Cómo será el regreso de la serie de Spiderman de Marvel que tendrá su final después de 30 años

Según trascendió, Marvel está trabajando en una nueva temporada o episodio especial que retomará directamente donde terminó la serie. Esto ocurre en el contexto del boom multiversal que ya vimos en Spiderman: No Way Home y en las películas animadas como Across the Spider-Verse.

Aunque todavía no hay fecha confirmada, se especula que el proyecto podría estrenarse en Disney+ entre 2025 y 2026, aprovechando el auge nostálgico y la estrategia de revivir personajes clásicos con nuevas tecnologías de animación.

¿Por qué esta serie marcó una época?

La serie de los 90 fue pionera en introducir a una generación entera en el universo Marvel, con arcos argumentales complejos, personajes emblemáticos y un Spiderman vulnerable, inteligente y lleno de contradicciones. Fue también una de las primeras en conectar narrativamente con el concepto de multiverso, mucho antes de que fuera tendencia. Además, su estética, su música y su fidelidad al cómic la convirtieron en una referencia indiscutida.

¿Qué esperar del final?

Aunque Marvel mantiene el guion en secreto, se espera que la búsqueda de Mary Jane sea finalmente resuelta, y que se conecte con otras versiones del arácnido que hemos visto en cine y TV. ¿Habrá un cameo de los Spiderman del cine? ¿Se unirá con Spiderman: The Animated Series 97 o X-Men 97?

Todo parece indicar que Marvel no solo quiere cerrar una historia, sino también darle un guiño a los fans más fieles, integrando pasado y presente en un mismo telarañazo.