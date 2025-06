Marvel reveló un villano épico de Los 4 Fantásticos que hará emocionar a los más nostálgicos: de quién se trata

Cuál es el villano que Marvel confirmó para aparecer en la nueva película de Los 4 Fantásticos

Giganto - Marvel Los 4 Fantásticos.jpeg

En las últimas semanas, Marvel Studios ha dejado de lado cualquier intento por mantener en secreto los detalles sobre Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Esta vez, fue el turno de revelar la aparición de Giganto, un personaje rescatado de las páginas más antiguas del universo Marvel.

Para quienes no lo recuerdan, Giganto fue el primer adversario que enfrentaron Los 4 Fantásticos en su debut de 1961, en el histórico Fantastic Four #1. El tráiler no solo confirma su presencia en la película, sino que recrea con notable fidelidad la icónica portada del cómic: el equipo enfrentando a la criatura gigantesca que irrumpe desde el subsuelo, en una clara referencia al legado de Stan Lee y Jack Kirby.

Aunque Giganto no volvió a ocupar un rol central en futuras historias (e incluso podría decirse que fue relegado al olvido) su carga simbólica lo convierte en una figura clave para los fanáticos. Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos tiene previsto su estreno en los cines de México y el resto de América Latina el próximo 24 de julio.