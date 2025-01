Disney confirmó el regreso más esperado en Marvel Studios: "Es una historia que necesitamos contar..."

La empresa estadounidense The Walt Disney Company contará con el regreso de los hermanos Russo en las películas de Los Vengadores de Marvel Studios y esto llenó de expectativa a los fanáticos de la franquicia de superhéroes .

Con respecto a la postura de regresar al trabajo con Disney, Anthony confesó: "Somos muy cercanos a todo el equipo de Marvel, y hemos tenido conversaciones a lo largo de los años, hablamos de muchas ideas. Terminamos tropezando con una idea que nos activó a todos, no podías verla venir hasta que llegó. Y una vez que llegó, fue como, 'Bueno, esa es una historia que debemos contar'". Así, llenó de expectativa a los fans de Los Vengadores.

Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars Disney sorprendió con el anuncio de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Marvel Studios

Por el lado de Joe Russo, fue incluso más específico con los detalles: "Había ideas que estábamos tratando de entender que precedieron a esta, y nunca encontramos la historia. Recuerdo que llamé a Steve y le dije: 'Oye, idea loca. ¿Qué te parece si todos volvemos y hacemos Secret Wars?'". Con estas palabras, hizo mención al guionista Stephen McFeely, quien los acompañó en múltiples películas.

Para finalizar con el diálogo, contó: "Dijo 'Joder, no. Absolutamente no', y luego colgó. Y a la mañana siguiente, a las 7:30, llamó y dijo 'Está bien, tengo una idea'". Toda esta situación no hace más que ilusionar a todos, ya que este grupo de directores y guionistas estuvo a cargo de las películas más exitosas de Marvel.

La empresa estadounidense The Walt Disney Company reveló cuáles serán los estrenos de Marvel para el 2025 y llenó de expectativa a los fanáticos, ya que en 2026 será el esperado regreso de Los Vengadores con Avengers: Doomsday.