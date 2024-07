Marvel confirmó quién interpretará a Lady Deadpool en Deadpool y Wolverine

Inmediatamente, quien da vida a Deadpool en las películas de Marvel explicó: "No sé cómo haría eso con mi cadera, mis hombros... No, no soy yo. Específicamente pedí que eligieran a quien quisieran y sin decirme, así que no sé quién es". Con esta última frase, sorprendió a todos al asegurar que no está enterado sobre esta información.

Todo esto dejó un escenario muy particular, ya que si Reynolds dijo la verdad significa que nunca interactuó con el personaje en el film y sería imposible que su esposa Blake Lively sea Lady Deadpool. Pero, los recientes blockbusters de Marvel Studios dejaron un claro mensaje en el público: no hay que creer en las palabras de los actores.

Remontándose hasta Spider-Man: No Way Home, el actor Andrew Garfield había dado múltiples entrevistas en las que aseguró y juró que no iba a estar en la película, algo que terminó por confirmarse que era falso. Ahora, la actriz Dafne Keen llevó adelante la misma estrategia y mintió sobre su presencia en Deadpool y Wolverine, por lo que es más que probable que Lively sea Lady Deadpool.

Ryan Reynolds y Blake Lively Deadpool y Wolverine Ryan Reynolds recibió la visita de su esposa Blake Lively en el set de Deadpool y Wolverine. Redes sociales

El estudio cinematográfico Marvel Studios lanzó el tráiler final de la película Deadpool y Wolverine, donde se confirmó el regreso de la actriz española Dafne Keen como el personaje X-23.