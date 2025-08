Sin Franco Colapinto, Alpine fue el más rápido en las pruebas de la Fórmula 1 para 2026

No son las mejores horas para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Con siete carreras en la escudería francesa Alpine, el piloto bonaerense no cumplió con las expectativas, aun no sumó puntos y los rumores de reemplazo son cada vez más fuertes. En ese marco, el estonio Paul Aron, corredor reserva del equipo del argentino, se quedó con el mejor registro de la primera jornada de pruebas que Pirelli realiza para desarrollar los neumáticos de la Fórmula 1 para 2026.