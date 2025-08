Quien se encargó de contar la anécdota fue el jugador español Sergi Gómez en diálogo con El After de Post United, donde terminó por exponer a Icardi. "Me acuerdo que un día me dice 'Vamos al parque'. Justo al lado de La Masía hay un parque con árboles muy altos. Veo que el trae una madera que estuvo cortando el día anterior en forma de 'Y' que le puso una goma bien dura enganchada. Se hizo un tirachinas a mano", comenzó por expresar.