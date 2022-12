Martín Cirio, tras la noticia de un allanamiento en su casa: "Lo que están haciendo es criminal"

"A mí no me allanaron. Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo. Me siguen dando con algo que es mentira, que quieren disfrazar de verdad. Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar mientras ellos sí pueden decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras", comentó.

Luego dijo que no puede hablar, al tiempo que adelantó que "están cometiendo delitos a lo loco y estos misiles que me están tirando a mí". "No me voy a hacer el superado, por supuesto que me impactan, les van a volver a ustedes en forma de bomba atómica. Lo que están haciendo es criminal y con tal de tener un poco de cámara no les importa nada, son capaces de cualquier cosa, de cagarle la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo", arremetió.

La denuncia está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29. Esta causa en su contra se generó por la viralización de varios tuits de Cirio refiriendo conductas delictivas sexuales hacia menores de edad.