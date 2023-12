Martín Bossi: "El hambre por actuar me mantiene despierto"

El actor y humorista Martín Bossi rememoró sus inicios en la televisión, su paso por el programa de Marcelo Tinelli y la llegada de la popularidad a su carrera, durante la entrevista que brindó para Right Now , en la pantalla de C5N .

"Un día Chato Prada golpeó la puerta de Eduardo Husni, que fue el primero que me dio una oportunidad junto con Claudio Villarruel, y le dijo 'che, estamos buscando al pibito que imita a Echarri'. Vino Husni y me dijo 'uh, te llamaron de VideoMatch'", relató.

Entonces comenzó a aparecer esporádicamente en el programa de Tinelli: "Se abrió esa puerta y fue muy tremendo. Era una época donde la televisión hacía 35, 37 puntos de rating. Veinte millones de personas te veían".

"Hoy veo estas imágenes y me doy cuenta del hambre que tenía por actuar, por todo. No lo perdí al hambre, me mantiene despierto. Tengo la misma pasión, siento el mismo amateurismo. Veo un camino difícil, pero me ayudaron mucho mis compañeros", comentó emocionado y agradeció a aquellos que le dieron espacio en la TV.

Por ultimo, evocó un momento que lo marcó: un consejo de Graciela Borges. "Ella me enseñó que las carreras se hacen a base de los no", explicó y señaló el momento en que decidió darle un vuelco a su carrera. "En el 2009 yo dejé de hacer televisión. Había que tomar esa decisión, me había ganado un Martín Fierro, pero quería irme al teatro y no depender de nadie. Fue muy importante esa decisión de haber tomado este camino", expresó.