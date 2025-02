El humorista Martín Bossi reveló a través de un audio a sus vecinos que su empleada le robó en su propia casa. Reveló que la grabó por tres meses para tener pruebas concretas y la denunció ante la Policía. Con esto, intentará que no vuelva a ingresar al country porque también robó a otros vecinos.

Qué villanos pueden aparecer en la nueva serie de Marvel, Daredevil: Born Again

“Buenos días a todos, vecinos. Bueno, yo soy Martín Bossi, propietario de un departamento. Vivo hace cuatro años, algunos me cruzarán. Simplemente por el bien de todos y de la paz y de la seguridad, quiero comentarles que tuve un serio problema con alguien que limpiaba mi casa y sé que limpiaba un par de lugares más también”, contó el protagonista.

El actor también indicó que durante tres meses vio como robaba y le robó “mucha plata”. Y, lejos de ser un simple hurto, contó que no trabaja sola: “Lo preocupante es que actúa en conjunto con su familia y de una investigación que hice, porque tengo muchos contactos”.

Embed Denuncias, escándalo y robo millonario a Martín Bossi



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/Twnw00GDxU — América TV (@AmericaTV) February 3, 2025

“Estoy hablando con Marisa, que es la capitana del barrio. Por favor, que no la deje entrar más. Es muy peligroso el tema. Si llega a entrar al barrio yo tendré que poner un patrullero. No sería muy lindo tener un patrullero en el barrio, adentro. Me ha robado mucho y es muy peligrosa”, sumó.

El Ministerio de Seguridad bonaerense tomó intervención a través de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte II. La causa quedó como “averiguación de ilícito”, según indicó Teleshow.