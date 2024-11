Mariano Iúdica anunció su regreso a la televisión como conductor: cuál será su programa

Vinculado a esto, el hombre de 54 años remarcó: "Va a estar buenísimo... Es un programa grande. Está cerrado pero no sé la fecha, no me quiero ir de boca, quiero que todo fluya". Así, no reveló ni siquiera el canal donde va a trabajar, aunque la información que brindó podría apuntar a América TV o eltrece.

mariano iudica 4jpg.jpg Mariano Iúdica tuvo un momento de mucho éxito antes de su cancelación. Redes sociales

Para finalizar, Iúdica explicó: "Pasó algo muy mágico y único, no pasa siempre eso, lo que no quiero es hacerme malasangre y trabajar tanto. Cuando uno puede levantar un poco la pata, es una bendición de Dios". De esta manera, esto contradice lo de "programa grande", ya que él mismo indicó que no quiere esforzarse mucho.

El canal Telefe mostró el nuevo logo para Gran Hermano 2024-25 y el público demostró su disgusto en redes sociales, algo que confirma el complicado camino del reality show por delante.