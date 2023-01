Margot Robbie cumple 30: cerveza y Harry Potter, sus secretos para dormir

The Wolf of Wall Street Official Trailer

Su agenda cargada la llevó a desarrollar un método para poder conciliar el sueño. El secreto de Margot Robbie para desconectar antes de irse a la cama y olvidarse del estrés que le generan sus múltiples compromisos profesionales es relajarse con un baño caliente mientras se toma una cerveza bien fresca, un truco que le enseñó una de las estilistas de Tina Fey, su compañera de reparto en la película Whiskey Tango Foxtrot.

"Me encanta darme ‘baños con cerveza’. O tomarme una buena cerveza en la ducha. Cuando grababa Whiskey Tango Foxtrot, un día comenté: ‘¡Dios mío, qué ganas de llegar a casa!’, y la estilista de Tina Fey me dijo: ‘Yo también, estoy deseando darme una ducha con cerveza’. Me contó que se tomaba una cerveza fría mientras se daba un baño con agua muy caliente o una ducha, y que eso la ayudaba a dormir. Me quedé pensando: ¡Eso suena genial! Así que ahora, cada vez que llego del trabajo, me doy una ducha con una cerveza o un baño si tengo tiempo. Me cuesta mucho desconectar", comentó la actriz a la revista Harper’s Bazaar.

Sin embargo, la actriz no confía su descanso únicamente a la técnica del baño y la cerveza y, si después de ese ritual sigue sin poder conciliar el sueño, recurre a los libros del mago Harry Potter, una saga que ha leído incontables veces.

“Soy muy friki de Harry Potter, y aunque haya leído los libros veinte veces cada uno, leer Harry Potter antes de irme a la cama me ayuda a desconectar", reveló.