Marcelo Tinelli reveló detalles sobre el Bailando 2023: ¿qué hará Alfa?

Por otro lado, le preguntaron por el lugar que tendrá Walter Santiago dentro de América TV, ante lo que explicó: "Alfa es un gran amigo, es el biógrafo de mi vida. Me fascina que me cuente cosas de mi vida que no recuerdo. Primero quiero que esté en Polémica en la mesa de Marcela Tinayre, y después ojalá pueda estar en el Bailando". En cuanto al primer programa, el propio ex Gran Hermano 2022 confirmó que será parte.

Marcelo Tinelli enfocado en el "Bailando 2023": se viene el gran show

Por otro lado, durante los últimos días Marcelo Tinelli reveló qué falta para el desembarco de Mirtha Legrand en América TV, otra de las figuras con las que insiste hace mucho tiempo. De esta manera, comienza a tomar forma el megaproyecto que tiene en mente el gerente artístico.