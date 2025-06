Marcelo Polino recibirá parte de la herencia de Antonio Gasalla

“Me llamó Carlos con Nieves (cuñada de Antonio) y me emocioné porque ellos habían decidido, como familia, darme algunas cosas del repertorio de Antonio, como vestuario, cosas de laburo, algunos de sus moños. En estos días vamos a ir a la casa”, indicó Polino.

Fue entonces que contó: “Justo hablé con la familia y declaró heredero universal a su hermano Carlos, que ya puede disponer de los bienes como corresponde”.

polino gasalla

Sucede que Polino fue importante en los últimos años del artista, quien en 2019 había sido diagnosticado con demencia senil progresiva. Incluso era el encargado de contar a la prensa las actualizaciones sobre su estado de salud.

De hecho, fue el mismo periodista quien contó antes del fallecimiento cómo era su estado de salud: “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”.