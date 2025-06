Muerte de Diego Maradona: las fechas que barajan abogados defensores para que empiece el nuevo juicio

Una serie de allanamientos, declaraciones de 43 testigos y análisis de algunas pruebas: todo eso deberá volver a realizarse en el nuevo juicio por el fallecimiento del astro, cuya fecha de inicio se desconoce luego de la nulidad que resolvieron Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso , los otros jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro , el 29 de mayo. "La jueza Makintach no intervino de forma imparcial. Su conducta provocó un perjuicio para las partes acusadoras como para las defensas" , advirtió el magistrado. Las 18 audiencias que se realizaron ya no tienen validez.

En tanto, Makintach, quien tiene 47 años, intentó defenderse luego de descubrirse que protagonizaba la producción audiovisual y argumentó que el material era parte de "una entrevista que le concedió a una amiga de su infancia". El documental se iba a llamar Justicia Divina e iba a estar conformado por seis capítulos de 30 minutos cada uno.

"Ese material era crudo, no estaba autorizado a los canales formales. Fue un domingo a las 17. ¿Eso le da el mote de prohibido? Nosotros, los judiciales, estamos en tribunales en cualquier momento. Vengo acá desde que tengo 8 años. Entiendo que pueda parecer oculto, pero no. No advertí nada irregular en venir un fin de semana a trabajar", afirmó durante una audiencia.

Julieta Makintach La jueza Julieta Makintach desató un escándalo.

No obstante, a pesar de sus justificaciones la magistrada, que lleva 27 años de experiencia en el Poder Judicial, fue apartada del juicio por la muerte de Maradona, acorralada por los pedidos de todas las partes. Además, enfrenta al menos seis pedidos de juicio político, entre ellos el del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y el Colegio de Abogados de San Isidro.

Tras el escándalo, ahora se aguarda que la Justicia defina cuándo empezará el nuevo juicio. Por lo pronto, Diego Olmedo, quien es el abogado del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados, señaló a C5N que las partes fueron convocadas a una reunión para la próxima semana: "Nos citaron para el jueves para ver los lineamientos, a título informativo. El inicio del juicio no se definirá ahí, sino que se resolverá cómo será el sorteo de los jueces y en función de eso, cuáles serán las agendas".

En este marco, se refirió a las posibilidades de los magistrados que encabezarán el nuevo debate: "No hay muchos jueces con posibilidades de que les toque esto, son ocho o nueve nada más, porque los demás ya actuaron o los tribunales están vacantes. Supongo que con este escándalo, la Justicia se pondrá más las pilas y apurará los términos porque todo esto es producto de la ineficiencia de la propia Justicia".

El inicio del nuevo juicio: entre la expectativa y la incertidumbre

Olmedo también estimó cuándo podría comenzar el nuevo debate. "No tenemos información oficial, pero de acuerdo a lo que estamos pensando y hablando, es que si los jueces se sortean antes de que empiece la feria judicial de julio, es muy posible que podamos tener juicio a fines de septiembre. La intención es empezarlo de nuevo este año", afirmó.

Por su parte, Miguel Ángel Pierri, el abogado del imputado Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom, explicó a C5N el procedimiento judicial que se debe llevar a cabo: "La cámara va sortear un nuevo tribunal. Una vez que se conforme, tenemos 10 días para ofrecer pruebas y cuestionar a algunos de los miembros para el caso de que hubiera alguna controversia".

"A partir de allí, el tribunal tiene que llamar a la audiencia preliminar o de pertinencia a la prueba o la audiencia del 338, que es donde las partes debatimos qué pruebas se van a llevar a cabo y de alguna manera se adelantan el derecho del caso y también los lineamientos que cada defensa traza. Culminado esto, el tribunal llama a juicio oral dentro de los 60 días, si es posible. Tiempos más o tiempos menos y si todo se lleva en orden, en enero podríamos estar llevando el juicio nuevamente", expresó sobre las etapas.

Juicio Maradona El juicio declarado nulo lo llevaba adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Lele Heredia

Por su lado, Rodolfo Baqué, el abogado del enfermero Ricardo Almirón, otro de los imputados, respondió a C5N que el nuevo debate podría empezar en un plazo indeterminado. "El nuevo juicio puede ser en cualquier momento. Eso lo va a decidir la cámara", señaló. El letrado también fue aceptado querellante en la causa que investiga el documental protagonizado por Makintach.

Por lo pronto, mientras se espera la definición judicial, además de Perroni, Díaz y Almirón, hay otros cuatro imputados en el proceso por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión: Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Nancy Forlini (coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios de Swiss Medical) y Pedro Di Spagna (médico clínico). También está imputada la enfermera Gisela Madrid, pero afrontará un juicio por separado por jurados tras un pedido de Baqué, su abogado defensor.

El valor de las pruebas y las declaraciones en el nuevo juicio

La única imputada que declaró en el juicio que luego se derrumbó fue Cosachov, durante la audiencia 16. Lo hizo sorpresivamente, aceptó recibir preguntas de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, los jueces y su abogado Vadim Mischanchuk, y se defendió. También Díaz solicitó prestar testimonio, pero no llegó a realizarlo porque luego el debate fue declarado nulo.

Entre los testigos que habían declarado en el juicio se encuentran policías que observaron el cuerpo de Maradona, autoridades de clínicas donde estuvo internado el 10 y algunos familiares, como sus hijas Dalma, Gianinna y Jana.

Ante el nuevo proceso, se plantearon dudas sobre la utilización de las pruebas y la situación de las declaraciones. "En el nuevo juicio, se podrá volver a recrear los WhatsApp, audios, documentos y las fotos. Son todas pruebas documental. Lo que no se podrá recrear es la prueba testimonial, por lo que los testigos que hayan ido a declarar al juicio declarado nulo, tendrán que volver a ir", indicó Olmedo.

foto maradona Una de las audiencias que se realizó en el juicio declarado nulo.

En tal sentido, el abogado de Díaz marcó que el debate podría agilizarse: "Nosotros, por ejemplo, pensamos que si antes habían declarado cuatro médicos de Ipensa, que fue la primera clínica en la que Maradona estaba internado, ahora después de haber escuchado a todos, podemos escuchar a uno y es suficiente. No tiene sentido escuchar a tantos médicos que van a decir lo mismo. Esta situación también es para los de la Clínica Olivos. También la agente inmobiliaria, que en vez de declarar tantas horas como la otra vez, lo podría hacer en una. Creo que en eso, vamos a agilizar la primera parte del juicio".

"La buena noticia es que todo se puede reproducir, no es que hay algo que no pueda volver a mirarse. Incluso, los querellantes y los defensores pueden agregar nuevas pruebas. Igualmente, no veo qué nuevo puede haber. Se sumaron nuevos abogados y entonces, alguna mirada novedosa seguramente puede haber, como Francisco Oneto que se sumó a la defensa de Leopoldo Luque. Los cambios de abogados pueden cambiar la parte de la prueba, pero no sería nada sustancial", manifestó sobre los elementos probatorios.

En tanto, Pierri advirtió sobre los testimonios: "Las pruebas se pueden requerir pero los procedimientos que se llevaron a cabo quedaron nulos, por ejemplo. Técnicamente, la causa está herida de muerte. Los que declararon mal en su momento, podrán hacerlo mejor y los que declararon mejor, pueden mejorar".

El documental del escándalo: ¿hay otros involucrados?

Las miradas se posaron sobre Makintach luego de que se dio a conocer que formaba parte de un documental sobre el juicio por el fallecimiento del excapitán de la Selección argentina. No obstante, Pierri advirtió sobre otros posibles responsables que buscaron que se caiga el debate: "Me parece que todo esto estuvo armado con mucho tiempo antes y que esta jueza quedó en la trampa, de alguna manera. A alguien le interesó que esto quedara como quedó".

"Estábamos buscando la verdad sobre si hubo causales dolosas o culposos en la muerte de Diego. Detrás de ese escenario, están los que pueden tener responsabilidades económicas y para mí, pasa por ahí. O sea, que esto no se haga, le puede interesar a alguien que pueda estar comprometido económicamente", marcó el abogado de Perroni.

También identificó una etapa puntual del juicio anulado: "El juicio se enrareció cuando declararon los médicos de la Clínica Olivos porque a partir de ahí hubo que pedir secuestros y allanamientos para obtener documental, un careo entre el director de la clínica, Pablo Dimitrov, y uno de los cardiólogos. Si estos hombres tienen responsabilidad profesional, generan responsabilidad patrimonial, también".

Por otro lado, se refirió a los otros jueces del tribunal. "En principio, Di Tomasso y Savarino tuvieron un buen desempeño. A mí me cuesta creer que ellos no supieran nada. Los conozco bien, me parecen gente probada. Los vi muy afectados. No podían seguir", señaló.

Maradona Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Por su parte, Olmedo aseguró que no cree que Di Tomasso y Savarino hayan tenido responsabilidad en el documental: "Mi visión es que no sabían nada porque uno los iba semblanteando cuando surgieron estas cuestiones y estaban tan asombrados como nosotros. Me parece que ellos no deberían tener problemas y me daría mucha pena que lo tengan".

También se refirió a los productores del documento audiovisual: "No cometieron un delito porque le ofrecieron a la jueza hacer eso. La que está en infracción es Makintach. Me da la sensación de que no puede decirse que haya una connivencia delictiva, salvo que le hayan pagado para que haga o deje de hacer algo, lo que sería un cohecho. Si eso no se demuestra, fue un tema de vanidad. No veo que otros tengan alguna responsabilidad penal y la de Makintach sería un incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad".

Baqué, por su parte, había sido separado de la defensa de Almirón pero la Suprema Corte bonaerense advirtió que fue mal apartado. En esta línea, el letrado apuntó hacia el guion del documental sobre el proceso: "Mi apartamiento formaba parte del guion secuestrado, decía que había que sacarme. Eso estaba en el capítulo 13".

El complicado futuro de la jueza Julieta Makintach

Por otra parte, Pierri analizó la situación de Makintach, tras ser apartada del caso Maradona: "Lo de ella no es una suspensión, sino una licencia compulsiva. Es decir, está con una licencia y cobra su sueldo. Me parece que jugó su destino judicial. Además, hay una fiscalía que tiene que investigar una serie de conductas que la jueza desplegó. Imagino que será citada por la comisión de Juicio Político, donde serán evaluadas las diferentes presentaciones sobre ella. Sacando lo del documental, para mí su comportamiento era correctísimo".

En tanto, Olmedo expuso su visión sobre la conducta de la magistrada. "En general, los jueces cuando están en un tribunal oral donde hay muchas partes y se puede desmadrar la cosa, son medio duros, pecan de soberbios, tienen alguna contestación de más o se ponen más enojosos. Makintach parecía eso y no más. La veía un poco exaltada pero yo se lo adjudicaba a la cantidad de partes en el juicio porque a las partes hay como que domarlas y tenerlas calculadas porque sino, el juicio se desmadra", marcó.

"En Makintach veía a una mujer cancherona y soberbia. Le contestó muy mal a Pablo Jurado, el abogado de las hermanas de Maradona. A mi modo de ver, se le animó a él porque Jurado es joven. A lo mejor, a uno de nosotros, que ya estamos más curtidos, no sé si hubiese dicho las cosas de esa manera. Lo que pasa es que Jurado es querellante. En cambio, si a uno lo retan siendo defensor, se trata de esquivar la bala para no enfrentarse con el tribunal. Fue excesivamente severa en algunas cosas. Está claro que la van a destituir", apuntó.