Marcelo Polino reveló cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Gasalla: "Quedaron todos helados"

"El domingo pasado fue el último día que pasé con él en el Otamendi, era el cumpleaños justo”, relató el conductor sobre esa visita al centro de salud donde el actor se encontraba internado desde hacía algunos días.

Gracias por tanto

Lo despedimos en el Maipo de 19 a 1 AM pic.twitter.com/tD6MTatUSP — Marcelo Polino (@MarceloPolino) March 18, 2025

Entonces, comentó cómo fue esa última interacción con su amigo, quien sufría de demencia senil progresiva y hacía tiempo no podía comunicarse. “Hacía mucho tiempo que no hablaba. Le dije: ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?’‚ sabiendo que no hablaba", indicó.

Sin embargo, sorpresivamente recibió una respuesta: "Me contestó: ‘estoy muy bien, ¿y vos?’. Quedaron todos helados, fue la última vez que habló y nunca más volvió a hacerlo”.

Luego de contar este emotivo momento, el periodista de espectáculos expresó un deseo: “Quisiera que lo recordemos con mucha alegría, como fue él, como un genio del humor. Yo en mi caso particular, como alguien de la familia que partió, voy a tratar de, con el correr de los días, reencontrarme con la risa y esos momentos juntos”.