Marcela Tauro habló sobre el duro momento que vive

El tuit de Ubfal y las repercusiones de la noticia sobre Marcela Tauro Redes Sociales

La especialista en espectáculos, Laura Ubfal, fue quien confirmó la noticia del fallecimiento a través de un tuit: “Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos Marce querida”.

Enseguida, sus colegas la saludaron por la triste noticia: "Lo lamento de corazón, @_MarcelaTauro Que Dios te abrace y guíe al alma de tu Mamá hacia el cielo. Te quiero y te comprendo tanto... Un abrazo de alma a alma. Bendiciones", fue el caso de la periodista Andrea Bisso.

También, la locutora Claudia Fasolo saludó a la mediática: "Carmen ha sido tan feliz a tu lado...!!!! Vos sabés qué siempre estará con vos Te abrazo. Te quiero...nunca se espera este momento. Todo mi amor".

Marcela Tauro, sobre su separación: "Fue en buenos términos"

Marcela Tauro reveló detalles sobre su separación de su pareja, desde 2017, Martín Bisio, a quien le lleva 21 años. “Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando".

Marcela Tauro con su exnovio La pareja mantuvo una relación a distancia durante 6 años. Redes Sociales

La comunicadora compartió la noticia de su distanciamiento con su exnovio en el programa radial de Guido Kaczka No está todo dicho, en La 100. "No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío”, y no dejó lugar a más preguntas de sus compañeros.

La panelista de radio y TV y el mecánico rosarino, mantuvieron una relación a distancia y los presentó una amiga en común, la periodista Débora D'Amato: "Martín le había dicho hace rato a sus amigos que quería conocerme y lo cargaban. Entonces le pasaron mi teléfono y me manda un mensaje. Lo que yo no sabía es que, ¡me habían mentido en la edad! Y bueno... yo tampoco pregunté mucho", comentó Tauro en el programa Almorzando con Mirtha Legrand", sobre la diferencia de edad entre ambos.