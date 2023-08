Luis Miguel renovó su romance con Argentina de la mano de sus éxitos inoxidables

A las 21 horas puntual, abrió se presentación con “Será que no me amas”, un clásico de 1990 con la marcada impronta pop de la época, una de las recordades etapas musicales del Sol de México. Siguió con "Amor amor amor", "Dame", "Culpable o no", "Suave" y "Hasta que me olvides".

Con más de 20 músicos en escena, Luis Miguel se mostró carismático con una energía avasallante y representando con todas las letras su título indiscutible del rey de la música en español. Un artista que durante la explosión de la escena latina de los 90 no se cruzó al mercado anglo, manteniéndose fiel a su identidad. Pero, aunque no lanzó un álbum en inglés si tiene en su haber colaboraciones con Michael Jackson y Frank Sinatra, canciones que no faltaron en su presentación en el Movistar Arena. “Sonríe” y "Come fly with me", fueron interpretadas con una aparición de los recordados artistas en pantalla, emocionando a todos los presentes.

El espectáculo se dividió en varias etapas atravesando toda la carrera artística de Luis Mi, y como parte fundamental de su trayectoria no podían faltar los boleros. Época que se vio marcada por su disco “Romance” producido por Armando Manzanero, bolerista y uno de los compositores más laureados del continente, mantuvo un gran vínculo con Luis Miguel. Es por ello que el artista no dejó de rendirle homenaje durante su show, con proyecciones de sus momentos juntos en pantalla además de una magnética interpretación de “Somos novios”, uno de los clásicos románticos compuestos por Manzanero.

Pasó también por baladas del álbum “Segundo Romance” y en un guiño a la tierra argentina interpretó joyas del tango como "El día que me quieras", "Por Una Cabeza" y "Volver", demostrando su conexión y admiración por el país.

luis miguel Prensa Fénix

Luis Miguel sin ser mexicano de nacimiento, logró la internacionalización de los mariachis y las rancheras, exportando al mundo las tradiciones mexicanas y elevando el sonido característico de toda una cultura musical a un estadio más mainstream. En su potente presentación en Buenos Aires, se mostró con sus mariachis para interpretar temas como “La Bikina” y “La Media Vuelta”.

El clímax de la noche llegó con los primeros éxitos de su carrera, como "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul" y "Cuando Calienta el Sol", con pelotas y papelillos, se vivió de forma lúdica el momento de la fiesta. Y es que los temas más jóvenes de su carrera, son los infaltables de las celebraciones y los karaokes, trascienden generaciones y son parte inherente de la cultura pop del continente.

La audiencia se mantuvo de pie y no dejó de cantar durante las dos horas y media que duró el concierto, demostrando el fervor y la pasión que despierta Luis Miguel entre sus seguidores.

El Luis Miguel Tour 2023 dio inicio en Buenos Aires y es una gira que cuenta con más de 65 fechas confirmadas y que abarca ciudades en Sudamérica, México y Estados Unidos a lo largo de este año.

El artista mexicano continuará su tour en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto, ofreciendo a los fanáticos más oportunidades de disfrutar de su incomparable talento en vivo.

A cuatro años de su última presentación en Argentina, el Sol de México dejó en claro una vez más por qué es considerado el artista de habla hispana más importante e influyente de la música internacional. Con una versatilidad excepcional, ha explorado y dominado diversos géneros, llevando su arte desde el pop, el jazz, el big band, hasta el bolero y el mariachi, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades.

Casi 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, un legado sin vencimiento, una trayectoria inigualable con su impresionante voz e interpretación en el escenario y un revival pop con la biopic de netflix, hacen de Luis Miguel más que un artista, es un estrella de la cultura latina y un fenómeno del entretenimiento que no se deja opacar ante ninguna adversidad.