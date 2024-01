Luis Miguel fue amoroso con una fan y le agradeció en pleno show

Enseguida, "El sol" la vio entre la multitud y sorprendió a todos con una respuesta cómplice con un “Yo también” (asistí las tres noches) y se llevó la mano al corazón en señal de agradecimiento y le sonrió.

La gira Luis Miguel Tour 2024 comenzó el pasado 18 de enero en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, y asistieron casi 50 mil personas. Entre el 20 y el 23 de enero dio tres recitales en Puerto Rico.

Entre las canciones que interpreta el artista mexicano en su nueva gira están: Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Dormir Contigo (sólo en Argentina), Te Necesito, Es Por Ti (sólo en Argentina) y Hasta Que Me Olvides, entre otro éxitos.