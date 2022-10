Los estrenos en Netflix en noviembre: todas las series, películas y documentales

En noviembre, una gran variedad de títulos de diversos géneros y para todos los gustos estarán disponibles para disfrutar con amigos, familia, en pareja o con nosotros mismos desde la comodidad de casa. ¡Mirá!

“El infausto Mr. Bean se va de vacaciones a la Riviera Francesa, donde se ve involucrado en un rapto accidental y en un caso de identidad equivocada”.

“Enola acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos —y a su hermano Sherlock para resolver el misterio”.

¿Cuál es el único trabajo de Santa? Entregar regalos. Pero mientras continúa con el legado de su abuelo, Jules encuentra una carta muy especial”.

“Cuatro superfans del fútbol se unen para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades, después de que un científico malvado les roba su talento”.

“Después de perder la memoria en un accidente de ski, una heredera engreída termina bajo el cuidado de un viudo y su hija durante la época de Navidad”.

“Tras limpiar su nombre, el genio de la mecánica Lino tiene un solo objetivo: vengarse de los policías corruptos que mataron a su hermano y a su mentor”.

“Un experto en robótica decide unirse a un plan criminal cuando un apasionado romance toma un giro inesperado, pero nada ni la muerte es lo que parece”.

“Un chico viaja a la misteriosa isla Salvaje, donde se enfrenta a bestias feroces y entabla una amistad que durará toda la vida”.

“En 1862, una enfermera atormentada viaja desde Inglaterra hasta una aldea remota de Irlanda para investigar el supuesto ayuno milagroso de una niña”.

“Un agente del FBI debe capturar al astuto Frank Abagnale Jr., pero el estafador no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución”.

