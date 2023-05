Llega a Netflix una de las últimas películas de Bruce Willis: de qué se trata

Bruce Willis es un ex policía que presencia un asesinato.

"Un fabricante de metanfetaminas persigue al antiguo jefe de policía de una pequeña ciudad para silenciarlo antes de que pueda testificar contra su familia, pero al final se encuentra con más de lo que esperaba", dice la sinopsis oficial del film en el cuál Willis interpreta a Frank, un ex policía de una pequeña ciudad al que obligaron a retirarse.

Con una duración de una hora y 36 minutos, Willis, como en sus últimas películas, no tiene una mayor participación. Como viene haciendo desde el 2019, sus personajes aparecen un corto tiempo del metraje y se involucran poco en la trama. Quienes llevan adelante la historia son sus compañeros, Ashley Greene, Michael Sirow, Texas Battle, Massi Furlan, Stacey Danger y más integrantes del elenco.



El estado de Bruce Willis a la hora de filmar



"Antes de empezar a grabar pregunté a los asociados de Willis cómo se sentía el actor y me dijeron que mucho mejor que el año anterior. Confié en ellos, pero pronto me di cuenta de que estaba peor", contó Mike Burns, director de la película quien ya había trabajado con el protagonista de El quinto elemento en el film Sin escapatoria.

Luego de un tiempo de la filmación del film, salió la noticia a la luz y en marzo del año último, sus hijas, esposa y ex esposa, Demi Moore, compartieron con sus fans el diagnóstico del actor. “Impacta en las habilidades cognitivas de Bruce”, decía el comunicado y confirmaba que dejaba la carrera "que tanto significó para él”. Se estaba preparando para este momento y por eso decidió hacer estas más de 20 películas en un corto plazo.