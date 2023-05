Lizy Tagliani confirmó que inició los trámites para cumplir su sueño: "Está avanzando de a poquito"

La conductora ya había confesado su deseo de convertirse en madre y hasta fue contundente con un juez sobre la adopción por las trabas que existen en la ley argentina . “A mí que la adopción no se dé, no me causa ningún remordimiento, sino que remordimiento les tiene que causar a ustedes que una persona cumpla 18 años adentro de un instituto y no en una familia ".

En este sentido, la cómica reveló la conversación que tuvo con una juez, quien le habría advertido que “hay que tener paciencia” y que "todo es paso a paso y es entender que a veces las cosas se dan”, a lo que Lizy le respondió sobre la responsabilidad del poder judicial en los trámites de adopción.

Ahora, la propia humorista contó empezó los trámites de adopción para cumplir uno de sus sueños. “Tengo muchas ganas de ser mamá y estoy averiguando. Ahora, justo, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito”, reveló en diálogo con Agarrate Catalina.

Si bien contó que el convertirse en mamá es “algo personal”, también aseguró que “en este proyecto está Sebastián”. “Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal”, dejó en claro la conductora sobre su máximo sueño.

“Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, como empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’”, reveló.

El deseo y la ilusión de Lizy Tagliani de convertirse en mamá

Haciendo una reflexión sobre cómo se imagina su vida con un hijo, la conductora subrayó que “un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida”.

“Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista. Yo también entré en dudas, si es muy rápido y no estoy preparada y si es muy lento y después no sale. Estoy como en esa contradicción y está bien que se demoren los tiempos”, aseguró.

Y agregó: “Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”.

“Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio. Espero que no nos quedemos solo en una ley”, remarcó sobre los pasos legales para concretar su deseo de ser mamá.