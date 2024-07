Levantaron del aire un programa de Luzu TV: "Es un momento triste"

MKS: "Me terminé enamorando de la idea de sentarme, escribir y armar melodías"

Pero una serie de escándalos entre ellos, peleas al aire e incluso un robo por parte de Mateo hacia Camila Mayán manchó el ciclo. Además, su rating bajó considerablemente respecto a los primeros autos.

"Tenemos un anuncio, un poquito triste. Les queremos compartir que el viernes va a ser el último programa de este ciclo. Los miro y me emociono porque éramos muy chiquitos cuando arrancamos. Crecimos, aprendimos y pasamos por muchas cosas. Se cierra un ciclo y se abren muchos nuevos”, indicó Mateo, el conductor.

Y agregó: “Es un momento triste porque se corta un ciclo, una rutina, y los vamos a extrañar un montón, pero tenemos muchos objetivos personales lindos, para seguir creciendo. Hicimos algo increíble con apenas 20 años, estamos muy contentos”.

Pero, con el fin de no generar especulaciones de “despido”, Nico Occhiato los acompañó en su anuncio: “Estoy acá para felicitarlos. Los escucho y me veo reflejado porque a mí a su edad también se me han terminado ciclos y es duro, es un aprendizaje, pero es lo mejor que pase para este programa, para este grupo. Más allá de que se puedan mandar cagadas, tienen una esencia de buena gente, laburadores y de talento. Son un ejemplo para todos los pibes de su edad. Esto es recién el arranque".