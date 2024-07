Escándalo en Luzu TV: Guido Süller apuntó duramente contra Ana Espósito

El mediático aseguró que tiene una muy mala relación con su compañera en Patria y familia y que no se saludan: “¿Les parece que me merezco esa indiferencia?”.

El mediático Guido Süller reveló por primera vez la interna que existe en Luzu TV con sus compañeros y apuntó con mucho enojo contra Ana Espósito, la panelista de Patria y Familia. “¿Vieron la forma en que me trata? ¿A ustedes les parece que me merezco ese trato, esa indiferencia?”, se quejó.

“Ponele que no me guste la hermana, que sí me gusta, o no me gusta que sea tan feminista o peronista... Todo lo lleva a la política o a la mujer. Yo soy pro mujer, pero no soy feminista porque es un extremo", agregó en un video que subió a redes.

Embed ESCÁNDALO Y RENUNCIAS EN LUZU TV

"no merezco que me maltraten por gay"

ésto expresó GUIDO SULLER luego

de su renuncia a #PatriaYFamilia

confesó que sus colegas

no lo respetaban y lo ridiculizaban

cami mayan es mala mina

pero la peor es ana espósito

(hermana de Lali espósito) pic.twitter.com/EhAzNvR6vp — Lushiano ➐ (@Lushiano_) July 23, 2024

Reveló también que "la única vez que pude conducir fue con ella y estuvo 50 minutos muda y con cara de cu... Fue un boicot, todos dijeron que el programa fue inmirable. Si no tenés un feedback con tus compañeros, es muy incómodo".

Luego concluyó: "Yo soy una buena persona, pero tengo un grado de sensibilidad muy grande; cuando terminó el programa, llegué a mi casa y no podía parar de llorar porque en 40 años, jamás me habían dado la oportunidad de conducir un programa, era mi día para lucirme".