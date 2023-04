Las tres peores series de música de Netflix, según Rotten Tomatoes

Se trata de "Westside", "Dolly Parton's: acordes del corazón" y "Soy parte de la banda: Nasty Cherry". Cada una de ellas, cuenta con una trama particular, que, según los especialistas, no están buenas.

Las peores producciones musicales de Netflix según Rotten Tomatoes son las siguientes:

Sus historias, su música. Nueve músicos talentosos tienen la oportunidad de sus vidas, pero ¿estarán a la altura del desafío o se quedarán en el camino?

Ocho historias cobran vida a partir de las letras de las canciones más queridas de Dolly Parton, que celebran la fe, la familia, el amor y el perdón.

La estrella del pop Charli XCX se convierte en la mentora de la banda de chicas punk Nasty Cherry. Ella quiere mostrarles cómo sobrevivir y tener éxito en el mundo del espectáculo, y también los obstáculos de la industria de la música.

