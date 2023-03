Las tres peores series de fantasía de Netflix, según Rotten Tomatoes

En este caso, se trata de tres series de entretenimiento que están catalogadas como las peores, según el sitio Rotten Tomatoes. Por lo general se basan en las historias, los actores, los efectos especiales y también la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento.

Con estos parámetros evalúan cada producción para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género.

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores series de fantasía para el público se encuentran las siguientes producciones:

Después de una crisis financiera global, el mundo está envuelto en una guerra impulsada por la IA, y depende de la Sección 9 lograr contrarrestar nuevas formas de amenazas cibernéticas.

En 2045, la mercenaria cibernética Motoko Kusanagi regresa a la Sección 9 para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza: los poshumanos.

En el año 2045, Motoko Kusanagi y la Sección 9 se enfrentan a una nueva y peligrosa amenaza. Película recopilatoria de la primera temporada de la serie de Netflix ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’, con nuevas escenas y el color corregido en todos los planos.

Asume la dirección Michihito Fujii, el director de películas de acción con actores reales como ‘La periodista’ (nominada a seis premios de la Academia Japonesa de Cine) y ‘Una familia’. Fue estrenada en cines en 2021 en Japón y en 2022 se lanzó en el resto de países en la plataforma.

Película | Ghost in the Shell: SAC_2045 - Guerra sostenible | Tráiler oficial | Netflix

Knights of the Zodiac, estilizada como K.O.T.Z. es una próxima película estadounidense, dirigida por Tomasz Bagiski, escrita por Kiel Murray, Josh Campbell, Matt Stuecken, producida por Sony Pictures junto a Toei Company, y basada en la obra de Saint Seiya de Masami Kurumada.

Cinco jóvenes guerreros son reclutados para ser los Caballeros del Zodíaco, una fuerza cósmica de élite dedicada a proteger a la diosa griega Atenea y al planeta Tierra.

KNIGHTS OF THE ZODIAC - Official Trailer (HD)