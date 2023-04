Las tres mejores series de stand up de Netflix, según Rotten Tomatoes

Ellas son Middleditch & Schwartz, The Honeymoon Stand Up Special y The Comedy Lineup. Conocé sus sinopsis y tráilers.

Las mejores series de stand up de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las mejores producciones de stand up que eligió Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes:

Middleditch & Schwartz

Es una miniserie de Estados Unidos del año 2020 que cuenta con 3 episodios, con la dirección de sus creadores Thomas Middleditch, Ben Schwartzy Ryan Polito.

Los protagonistas de este show humorístico son Thomas Middleditch y Ben Schwartz.

El dúo cómico convierte ideas minúsculas en historias superdivertidas con total improvisación arriba del escenario.

Tráiler Middleditch & Schwartz

Middleditch & Schwartz | Official Trailer | Netflix Improv Comedy Specials

The Honeymoon Stand Up Special

Es una miniserie estadounidense del año 2018, que cuenta con 3 episodios de media hora de duración cada uno. Bajo la dirección de Jay Karas.

Los protagonistas de estos monólogos cómicos son Natasha Leggero y Moshe Kasher.

En este show los monologuistas ironizan sobre la paternidad, la religión y las relaciones, todo con mucho humor y toques realistas.

Tráiler de The Honeymoon Stand Up Special

The Honeymoon Stand Up Special | Clip: We Roast the Ones We Love | Netflix

The Comedy Lineup

Este programa estadounidense del año 2018 tiene una duración de 120 minutos, bajo la dirección de Christopher Storer.

Los protagonistas de esta presentación son Michelle Buteau, Tim Dillon, Sabrina Jalees, Sam Jay, Ian Karmel, Jak Knight, Taylor Tomlinson y Phil Wang.

La serie presenta ocho monólogos de 15 minutos de pura risa y chistes alocados.

Tráiler de The Comedy Lineup