Las tres mejores series de acción de Netflix, según Rotten Tomatoes

La primera se trata de una serie de animé llamada "AVATAR: La leyenda de AANG" que recibió un puntaje ideal en Rotten Tomatoes de 100. En tanto, el público la calificó con un 98%.

La segunda se trata de CYBERPUNK: EDGERUNNERS a la que la plataforma de calificación y crítica de cine y series calificó con un puntaje de 100 y el público le dio un 96%.

Por último, una serie estadounidense de reciente estreno en Netflix se suma al podio de las mejores series de acción, según Rotten Tomatoes: Mi papá, el cazador intergaláctico.

Una serie de TV de animación y género fantástico y de Aventuras sobre artes marciales.

Con tres temporadas y un total de 61 episodios, estrenada en 2005 y con desarrollo hasta 2008, trata sobre un chico de 12 años y sus amigos, quienes deben usar sus poderes para salvar al mundo del maléfico Señor del Fuego y traer paz para las tres naciones.

El mundo está dividido en cuatro naciones, correspondientes a los cuatro elementos: La Tribu del Agua, El Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire.

En cada nación hay una notable orden llamada de los "Maestros" que aprenden a potenciar su talento nato y manipular su elemento nativo, combinando artes marciales y magia elemental.

En cada generación, sólo un Maestro es capaz de controlar los cuatro elementos, y recibe el nombre de Avatar, el espíritu del mundo manifestado en forma humana, capaz de mantener la armonía de las cuatro naciones.

Cuando La Nación del Fuego sometió a su dominio al resto de las naciones, parecía que la guerra se impondría. Sin embargo, la reencarnación del Avatar esperaba, congelado en una burbuja de hielo, que alguien le encontrara...

Cien años después dos niños, la responsable y valiente Katara y su aguerrido hermano Sokka descubren a Aang.

Juntos comienzan un épico viaje para cumplir el destino del Avatar: Dominar los cuatro elementos y devolver el equilibrio y la paz al mundo.

Avatar: The Last Airbender: Season 1 - Concept Trailer

Se trata de un animé japonés de animación, ciencia ficción y acción sobre cyberpunk que mezcla animación para adultos, distopía y videojuego.

"CYBERPUNK: EDGERUNNERS" se estrenó en 2022 en Netflix y narra la historia de un chico que malvive en las calles de una ciudad futurista obsesionada con la tecnología y la modificación corporal. Con todo en su contra, opta por buscarse la vida convirtiéndose en un ‘edgerunner’, un mercenario proscrito’. Serie de animación basada en el videojuego "Cyberpunk 2077".

Un joven huérfano se ve obligado a convertirse en un mercenario mientras intenta sobrevivir en una distópica ciudad obsesionada con la tecnología y las modificaciones corporales.

Se trata de una serie de TV de animación, fantástico, acción, aventuras que mezcla comedia, ciencia ficción y cine familiar. Se estrenó en 2023 y es de origen estadounidense.

¡Las aventuras a hipervelocidad de dos niños que descubren que su aparentemente promedio Joe Dad es en realidad un cazarrecompensas intergaláctico! Esquivando alienígenas peligrosos y peleas con láser en abundancia, este momento de unión familiar llega al extremo.

My Dad The Bounty Hunter | Official Teaser | Netflix