Las fotos que confirmarían que la madre de Luis Miguel está viva e internada en un hospital

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1690097885986066433&partner=&hide_thread=false La entrevista de Luis Ventura a la supuesta madre de Luis Miguel



El periodista entrevistó hace unos años a una mujer y asegura que es su madre.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/NDOx6wi6AE — América TV (@AmericaTV) August 11, 2023

Flavia Basteri contó que la mujer le dijo que llegó de EEUU, que había sido secuestrada, y que tiene parientes en España que nunca la visitaron en Argentina. Tras ese dato, añadió que Luis Miguel no hace nada al respecto y estaría al tanto de la situación. También sus hermanos ignoraron la noticia. "Con Alejandro (el otro hermano de Luis Miguel) hablamos por Facebook y me dijo que no le demos prensa a Luis Ventura con esto", comentó.

Por su parte, agregó: "Yo le dije que necesito los medios para hacer un ADN, y que cuando venga a la Argentina se comunique con nosotros para hacer el ADN de forma particular para sacarnos la duda, y a los dos días me bloqueó".

"Tiene todo. Tiene los lunares, porque cuando fuimos a verla mirábamos exactamente esos detalles", reveló Ivana Basteri, la otra prima de Marcela que se presentó en el programa y que remarcó los dos lunares: uno en la frente, otro en el cuello.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1691898974372876289&partner=&hide_thread=false La prueba clave: la mamá de Luis Miguel está en Argentina”



“Los lunares son la prueba de que es ella”, expresó Flavia Basteri, su prima.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/szUvY7N2lY — América TV (@AmericaTV) August 16, 2023

"Ella cosía y zurcía mucho y muy bien. Y el dedo en el que usaba el dedal lo tenía torcidito, y la vez y lo tiene igual", añadió Flavia.

luis miguel - captura Captura de TV

Además comentó que sus papás quisieron investigar en el 1992 qué pasó con Marcela. "Mi tía le dijo que no sabía, y entonces mi papá le dijo que, o no aparece más, o que el hijo la puso en un neuropsiquiátrico con otro nombre y apellido", finalizó.