Lali se metió en el debate entre Ricardo Darín y el Gobierno: "Hay una cancelación constante"

Wanda Nara reveló el motivo para pintar el Lamborghini de Mauro Icardi de rosa: "Me encanta porque..."

"Estamos en una época tan chata, puede dar una opinión como cualquier ciudadano", remarcó Espósito en un móvil con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, en América.

Embed

Además, habló sobre la falta de respeto y los ataques de Javier Milei y sus funcionarios hacia el protagonista de El Eternauta: "Es el foco del momento, yo lo he sido en su momento. Creo que hay cosas que importan mucho más. Importa más el Garrahan”, cerró la exCasi Ángeles.

"Hay una intolerancia general, hay cancelación constante, es una época un tanto insoportable, una época cínica, corta., con cero profundidad de discusión política, aburrido... Me parece mal que alguien no pueda opinar, si te encanta o no te encanta Milei", sostuvo.

Lali será otra vez jurado de La Voz, en Telefe

Lali Espósito vuelve a ser una de las entrenadoras de La Voz Argentina, el certamen musical que vuelve a Telefe. Tal como lo hizo en las ediciones anteriores, pondrá su impronta y profesionalismo para sacar el talento de los participantes y apoyando a sus equipos. El programa empezará el segundo semestre con la novedad de la conducción de Nicolás Occhiato.