La Velada del Año 4 de Ibai: quiénes son los que pelean y a qué hora

Además, se presentarán Paulo Londra, Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam, Anuel AA y habrá un invitado especial, Will Smith. Eso reunirá miles de seguidores que estarán prendidos para ver cómo se desenvuelven en el escenario.

Por su parte, hay seis peleas: Agustn51 vs. Carrera, Guanyar vs. La Cobra Zzeling y Nissaxter vs. Amablitz y Alana, Viruzz vs. Shelao y, en el quinto combate habrá Rey de la pista entre 10 boxeadores y estarán Roberto Cein, Peldanyos, Aldo Geo, Unicornio, Folagor, Skain, Karchez, Sezar Blue y Pelicanger.

Por último, el plato fuerte será con Plex y El Mariana. Promete ser un evento inolvidable, pero también promete marcar mucha audiencia como ya sucedió.