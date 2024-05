La supuesta acosadora real de Bebé Reno denunciará a Netflix por injurias: los detalles

Por eso, comenzó por revelar: "Un alto ejecutivo de Netflix prestó testimonio ante el parlamento bajo juramento de que Bebé Reno era 'obviamente una historia real' de los tratos de Richard Gadd con una 'acosadora convicta'. Sin duda, Richard Gadd, Clerkenwell Films (productora) y Netflix han ganado millones de libras con este programa, en gran parte al hacer tantas afirmaciones de que Bebé Reno es una historia real".

Bebe Reno Richard Gadd es quien vivió la situación y protagoniza la serie de Netflix. Redes sociales

Ante esta situación, Harvey explicó: "No tengo ninguna duda de que el personaje de 'Martha' en Bebé Reno pretendía ser un retrato mío. El problema para Richard Gadd y ahora para Netflix es que Bebé Reno no es una historia real en absoluto. No soy una 'acosadora convicta'. Nunca me han acusado de ningún delito, mucho menos me han condenado, menos aún me han declarado culpable y, por supuesto, nunca he estado en prisión por nada".

"Así es como Gadd y Netflix eligieron retratarme en un programa de televisión, para su propio beneficio económico. Nadie se acercó a mí para hacer ningún comentario sobre la exactitud de Bebé Reno, o la muy seria y dañina acusación de que soy una criminal convicta, con antecedentes penales graves, que ha pasado un tiempo en prisión", continuó la supuesta Martha de la serie.

Sobre el cambio de nombre por el tema de derechos, señaló: "Nadie nunca me pidió permiso para presentarme de esta manera o para usar mi imagen en absoluto. La tormenta mediática en torno a Bebé Reno y mi rápida identificación como la 'verdadera Martha' han causado un daño incalculable a mi salud, mi reputación, mis perspectivas laborales y mi capacidad para tomar decisiones sensatas sobre mi bienestar y mis mejores intereses".

Bebe-Reno Jessica Gunning interpreta a Martha en Bebé Reno. CARLOST.NET

De esta manera, confirmó que se alejará de los medios: "Esta tormenta mediática continúa, con bombardeos diarios de llamadas en busca de comentarios sobre historias de todo tipo posible. Hago esta declaración para dejar en claro que no haré más comentarios de ningún tipo en los medios hasta nuevo aviso".

Luego, se metió de lleno en la disputa legal: "Con la asistencia del abogado inglés experimentado, Chris Daw KC, estoy formando un equipo legal en el Reino Unido y en los Estados Unidos para emprender acciones legales contra todos aquellos que han mentido sobre mí y han utilizado mi imagen para ganar grandes sumas de dinero para ellos mismos, con consecuencias tan perjudiciales para mí y mi familia".

"Chris no está formalmente contratado en mi nombre y no hará ninguna declaración a los medios de ningún tipo, en relación con mi puesto o cualquier otra historia de los medios, hasta nuevo aviso", remarcó de forma llamativa.

Baby Reindeer | Official Trailer | Netflix

En cuanto a los pasos a seguir, Fiona Harvey reveló: "Una vez que tenga un equipo legal en su lugar, espero que hagan una declaración adicional, estableciendo los próximos pasos que tomaré para lidiar con todo lo que ha sucedido, como resultado directo de la imagen deshonesta y falsa de mí, pintada en Bebé Reno y en los medios en general".

Para finalizar, Harvey confirmó su alejamiento del foco hasta nuevo aviso: "Mientras tanto, por el bien de mi salud, respeten mi privacidad y dejen de realizar llamadas y enviar mensajes interminables, pidiendo entrevistas, comentarios y tantas cosas más. He dejado claro que no soy físicamente capaz de soportar el acoso implacable de los periodistas y, si esto continúa, presentaré una denuncia a la policía".